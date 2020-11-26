سيكون بإمكانك فتح قفل جالكسي S21 باستخدام صوتك فقط!

سلسلة جالكسي S هي واحدة من أهم السلاسل في عالم هواتف أندرويد بشكل خاص وعالم الهواتف بشكل عام! وهذا لأن هذه السلسلة الثورية تزورنا في بدايات كل عام وتكون “افتتاحة” التقنيات الجديدة! وسلسلة جالكسي S21 قد تكون أهم كثيرًا من سابقاتها، وذلك مع وجود أخبار عن نهاية سلسلة جالكسي نوت، لتكون هذه السلسلة هي الأهم، واليوم وطبقًا لتقرير جديد فقد يكون بإمكانك فتح قفل جالكسي S21 باستخدام صوتك فقط!

فتح قفل جالكسي S21 باستخدام صوتك فقط باستخدام Bixby

الخاصية الجديدة وطبقًا للتقرير ستعمل بالاعتماد على مساعد سامسونج الشخصي Bixby -الذي لا يستخدمه أحد- وتحديدًا خاصية Bixby Voice، والهاتف سيكون قادر على أن يفتح لك شاشة القفل طبقًا للتقرير فقط بسماع صوتك! أي أنها ستكون خاصية مصادقة مشابهة تمامًا لبصمة الإصبع أو بصمة الوجه!

حسبما سمعنا فالخاصية ستكون حصرية -لا نعلم لماذا- لسلسلة جالكسي S21 (أو جالكسي S30) وذلك ضمن تحديث OneUI 3.1 المستقبلي، هذه الخاصية وبدون أدنى شك لن تكون خاصية المصادقة الأكثر أمانًا، نظرًا لأنه وإن كان أي شخص يمتلك تسجيلًا عالي الجودة لصوتك فسيمكنه فتح الهاتف! لكن قد تعتمد سامسونج على الصوت + كلمة سرية، أي تقول كلمة سرية للهاتف بصوتك أنت وبطريقة نطقك أنت، وفي النهاية سيكون خيار تفعيل الخاصية أو عدمه عائدًا لك.

إن صحت الأخبار وأتت هذه الميزة فنحن نتوقع أن سامسونج لن تعتمد عليها كليةً وستكون فقط مجرد ميزة اختيارية حتى لا توقع الشركة نفسها في مشاكل الأمان والخصوصية، لكن الأمر يعتمد حقًا على مدى التكنولوجيا التي سيمتلكها Bixby حينها! — من المتوقع أن يأتي جالكسي S21 ألترا مع كاميرا محسنة بدقة 108 ميجابيكسل مع تثبيت بصري بالليزر، تصوير فيديو بدقة 8K وكذلك دعم S-Pen بشكل كامل.