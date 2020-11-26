أول فنان عربي يعلن عن حفل رأس السنة في زمن كورونا

نشر الفنان اللبناني وائل كفوري تغريدةً على حسابه الرسمي في موقع تويتر أعلن من خلالها عن إحيائه حفل رأس السنة في دبي، ليكون أول فنان عربي يعلن عن حفل رأس السنة في عصر فيروس كورونا.

وقال الفنان اللبناني إنّه سيحيي حفلاً فنياً في دبي بمناسبة قدوم العام 2021، ودعا عشاقه لانتظاره في الحفل، وتمنى لهم عاماً جديداً أفضل من الأعوام السابقة.

وسيرافق النجم اللبناني في هذا الحفل الفنان السوري محمد خير، وسيقام بحضور الجمهور ووفق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ إعلان الحفل جاء مع تشديد دول العالم على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في ظل انتشار موجة جديدة من الوباء الخطير، دون أن تصدر الدول العالمية أي قرار يقضي بإلغاء حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة.

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