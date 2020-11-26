أساء معاملة قطة.. فغُرِم 10 آلاف يورو

فرضت محكمة إينا الإيطالية غرامة بقيمة 10 آلاف يورو على مواطن إيطالي يعمل كمدير لسوبر ماركت بعدما أساء معاملة قطة صغيرة.

وقعت هذه الحادثة في يونيو الماضي، حيث كان المدير يقود سيارته من ساحة أرميرينا في مدينة إينا بجزيرة صقلية قبل أن يفاجأ بوجود قطة صغيرة تبلغ من العمر عدة أشهر في مقصورة محرك القيادة، الأمر الذي دفعه لركلها بعنف مما تسبب بكسر مخلبها.

وقام أحد المواطنين بتوثيق الحادثة وبإبلاغ إنريكو رتيزي السكرتير الوطني للحزب الأوروبي لحقوق الحيوان الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة التي اعتقلت الرجل وقدمته للمحاكمة.

وقالت المحكمة الإيطالية إنّ الغرامة فرضت على الرجل بموجب القانون الجنائي الإيطالي الذي يدين إساءة معاملة الحيوان، ويفرض عقوبات تتراوح ما بين السجن وفرض غرامات مالية على كل من يتسبب بإصابة الحيون أو إجهاده أو تعذيبه.

يذكر أنّ إحدى العائلات الإيطالية قامت بتبني القطة الصغيرة، وقدمت لها العلاج المناسب.

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