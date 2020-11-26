مأساة على سواحل نيوزيلندا.. نفوق 100 حوت طيار

في حادثة مؤسفة للغاية شهدت سواحل جزر تشاتام النيوزيلندية نفوق 100 حوت طيار ضلت طريقها وجنحت إلى الشواطئ النائية.

وقالت السلطات النيوزيلندية إنّ معظم الحيتان النافقة جنحت على الأرخبيل الواقع على بعد حوالي 500 كيلو متر جنوب البر النيوزيلندي.

وأشارت السلطات المحلية لنفوق 69 حوتاً بعد وصولها إلى الشاطئ، وأكدّت ممارستها القتل الرحيم بحق 28 حوتاً آخر بسبب حركة الموج القوية التي تمنع عودتها للبحر، كي لا تستقطب حادثة الجنوح هذه أسماك القرش البيضاء.

وبعد انتهاء عملية القتل الرحيم، نظم شعب ماروي مراسم تكريم للحيتان النافقة، وتركوا جيفها تتحلل في الطبيعة بشكل طبيعي.

وقالت السلطات النيوزيلندية إنّ الحيتان الطيارة تجنح عادةً بسبب فقدانها الطريق الصحيح إثر لحاقها بحيوان ما، أو بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بسبب وجود حيوانات مفترسة.

يذكر أنّ نيوزيلندا شهدت في العام 1918 أكبر حادثة جنوح جماعي للحيتان الطيارة، حيث جنح على سواحلها أكثر من 1000 حوت طيار.

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