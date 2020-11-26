أمور عليك القيام بها عند تأجيل تركيب المفصل الصناعي

أكدّت الجمعية الألمانية للمفاصل الصناعية أهمية العلاج التحفظي لمرضى الفصام العظمي في حال تم تأجيل عملية تركيب المفصل الصناعي لسببٍ ما.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ العلاج التحفظي يبدأ من العلاج الطبيعي، وعلاج الألم والدعامات العظمية مع مراعاة مواءمة العلاج مع احتياجات المريض.

كما دعت الجمعية الألمانية مرضى الفصام العظمي لاستخدام وسائل المساعدة على المشي لتخفيف العبء الواقع على مفاصل الخصر والركبة.

ويعد مرض الفصام العظمي من أكثر أمراض العظام انتشاراً، وهو عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناجم عن حركة المفاصل الدائمة.

يذكر أنّ مرض الفصام العظمي يُعرف بأسماء أخرى أبرزها الداء المفصلي التنكسي، أو التهاب المفصل التنكسي.

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