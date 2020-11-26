شركة Poco تطلق هاتفا اقتصاديا بمواصفات مميزة

كشفت شركة Poco الصينية عن هاتف اقتصادي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Poco M3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662 ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة وجودة عرض FHD، ومعدل تحديث 60HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، مكبرات صوتية ستريو، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 149 و169 دولارا أمريكيا.

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