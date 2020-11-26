Honor تطلق حاسوباً لرجال الأعمال.. إليك مواصفاته

أعلنت شركة Honor الصينية عن حاسوب محمول جديد مناسب لرجال الأعمال أطلقت عليه Honor MagicBook.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج AMD Ryzen 5 4600H وتردد يصل إلى 4 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات من نوع Vega.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 16 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، وبقرص تخزين داخلي من نوع NVMe SSD بسعة 512 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب الجديد باحتوائه على مكبرات صوت موزعة على جانبي لوحة المفاتيح، كاميرا ويب منبثقة، ومستشعر للبصمات مدمج في زر التشغيل.

وسيحتوي هذا الجهاز على بطارية باستطاعة 65 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 10 ساعات متتالية، منفذ USB-C، منفذ USB-A، منفذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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