نوكيا تطلق هاتفين من “الفئة الأساسية”

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن هاتفين جديدين من الفئة الأساسية أطلقت عليهما 4G6300 و4G 8000.

وسيعمل الهاتفان الجديدان بمعالج Snapdragon 210، وسيدعمان تقنيات الواي فاي، البلوتوث، الراديو، ومنفذ 3.5 للسماعات.

وزودت الشركة الفنلندية الجهاز 4G6300 بشاشة مقاس 2.4 بوصة وكاميرا خلفية من نوع VGA.

أما الجهاز 4G 8000 فسيأتي بشاشة مقاس 2.8 بوصة، وسيحتوي على كاميرا خلفية بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذين الجهازين بسعة 4 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 512 ميغا بايت.

وسيحتوي الهاتفان على بطارية بسعة 1500 ميلي أمبير قابلة للإزالة.

يذكر أنّ الشركة الفنلندية ستطلق الهاتفين الجديدين في الأسواق العالمية بسعر 70 يورو للهاتف 4G6300 و90 يورو للهاتف 4G 8000.

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