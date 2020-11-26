أوروبا وجهة ريزر القادمة لسلسلة الرياضات الإلكترونية العالمية

بعد النجاح الكبير الذي حققته منافسة “ريزر” في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية قررت العلامة التجارية الأمريكية إقامة منافسة سلسلة الرياضات الإلكترونية العالمية في أوروبا، في جولة تعد أكبر منافسة مفتوحة من نوعها في دول الاتحاد الأوروبي.

وستبدأ هذه الفعالية بجولة بسلسلة من جولة منافسات ألعاب فورتنايت التي تسمح للاعبين على مختلف مستوياتهم الالتقاء مع ألمع النجوم في المنطقة ومنافستهم ليفوزوا بجوائز نقدية أو إلكترونية.

وقال محمد زبير مدير التسويق في ريزر إنّ المنافسات السابقة التي أقامتها الشركة في آسيا وأمريكا اللاتينية نجحت في جذب 16 ألف لاعب، وأكدّ تطلع ريزر لجذب اللاعبين الأوربيين للتسجيل في منافسات ريزر الحصرية.

وقالت ريزر إنّها صممت المنافسات لتفوق توقعات اللاعبين الأوروبيين في جولة منافسات الرياضات الإلكترونية العادية، وأنّ باب التسجيل سيكون مفتوحاً أمام جميع اللاعبين الأوربيين لتمثيل وطنهم في المسابقة التي ستقام بشكلٍ كامل على الإنترنت.

وستقام المسابقة على مدار 6 أسابيع بمعدل جولة في كل أسبوع تقام على مدار 3 أيام، ويشارك فيها 5000 لاعب يتنافسون على الجوائز التي ستقدمها شركة ريزر والرعاة المشاركين في هذا الحدث وهم Intel، Seagate، Pringles.

وستبدأ فعالية Rl-Europe في 5 ديسمبر القادم بمراحل التصفيات التي تقام على مدار يومين، على أن تنطلق المنافسات الرسمية يوم 10 ديسمبر القادم وتختتم يوم 30 يناير 2021.

كما ستقدم الشركة الأميركية جوائز لمتابعي قنوات ريزر على موقع يوتيوب، فيس بوك، وتويتش، حيث يمكن للمشاهدين الفوز بجوائز مقدمة من ريزر وشركائها من خلال التصويت لصالح أفضل لاعب في البطولة، ومن خلال المشاركة في السحب العشوائي على الجوائز الفردية.

يذكر أنّ الشركة ستفتح باب التسجيل في منافسة ريزر بدءاً من 26 نوفمبر الجاري، وستوفر البث المباشر للمنافسات باللغات، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، البولندية، والروسية.

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