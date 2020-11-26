وداع غير مسبوق لفيل تعرّض لسوء معاملة

أقام محبو الفيل كافان حفلاً وداعياً في حديقة إسلام آباد في باكستان بمناسبة نقل الفيل إلى كمبوديا بسبب سوء الأوضاع المعيشية في الحديقة.

حيث نظم الناشطون حفلة وداعية في الحديقة أحيتها فرقة موسيقية، كما تم تزيين الحديقة ببالونات وشرائط زينة.

وكان قرار نقل الفيل قد صدر في سبتمبر الماضي، بعدما سلطت قصة الفيل الذي وصل إلى الحديقة بعد أشهرٍ من ولادته في العام 1985 الضوء على سوء الأوضاع المعيشية للحيوانات في الحديقة، حيث قيد بالسلاسل لسنوات عديدة.

من جهةٍ أخرى حظي قرار نقل الفيل بإعجاب النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوانات، حيث قالت المغنية الأمريكية شير إنّ خبر نقله كان إحدى أسعد لحظات حياتها.

وسيتم نقل الفيل الحزين يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري على متن طائرة شحن نحو محمية للحيوانات في كمبوديا ليكمل فيها حياتها.

يذكر أنّ المسؤولين في حديقة الحيوانات نفوا إساءة معاملتهم للفيل، وقالوا إنّ الحزن أصابه بعد نفوق شريكته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية