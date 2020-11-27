عام 2021 قد يشهد تواجد تطبيقات وألعاب الهواتف الذكية على حاسوبك رسمياً!

لأكثر من عقد من الزمان شهدت تطبيقات وألعاب الهواتف الذكية واللوحيات تطوراً هائلاً كماً وكيفاً على نظامي الأندرويد و iOS ، وهناك الآن توجه قوي للغاية من أجل توفيرها على الحواسيب سواء بنظام ويندوز أو ماك.

تطبيقات وألعاب الأندرويد على نظام ويندوز

منذ سنوات تتوفر العديد من برامج المحاكاة على نظام ويندوز تسمح بتشغيل تطبيقات وألعاب الأندرويد على نظام ويندوز إلا أن مايكروسوفت تنوي جعل الأمر مدعوماً ورسمياً بصورة أكبر وفقاً لآخر التقارير الصحفية.

بحسب موقع Windows Central فإن مايكروسوفت سوف تجلب تطبيقات وألعاب الأندرويد مباشرة إلى نظام ويندوز وبدون أي وسيط آخر، وهذا سوف يحدث في عام 2021 وعبر متجرها الخاص بالتطبيقات Windows Store.

لا توجد تفاصيل أخرى حول إذا ما كانت مايكروسوفت سوف توفر أيضاً حزمة خدمات جوجل بلاي التي تحتاجها أغلب التطبيقات والألعاب الشهيرة للعمل على منصة الأندرويد.

أياً كان ذلك، فبكل تأكيد سوف تكون هذه إضافة قوية لنظام ويندوز وخطوة مرحب بها من قبل العديد من مستخدمي النظام على الحواسيب الشخصية.

تطبيقات وألعاب الايفون والايباد على أجهزة ماك

قد تكون الأخبار المتداولة حول نية مايكروسوفت توفير تطبيقات الأندرويد بشكل رسمي على نظام ويندوز ردة فعل على الخطوة المماثلة التي قامت بها ابل مؤخراً.

ابل قد أعلنت قبل فترة عن أجهزة ماك جديدة بمعالج M1 الذي يعتمد على معمارية ARM ومعها أعلنت أن تلك الأجهزة سوف يكون بمقدورها تشغيل تطبيقات وألعاب الايفون والايباد والتي أيضاً تعمل معالجاتها بمعمارية ARM.

ابل بالفعل عرضت تطبيقات مثل تطبيق HBO Max لمشاهدة الفيديو ولعبة Among Us كأمثلة مبدئية يمكنها العمل على حواسيب ماك بسهولة وسلاسة.

الكرة الآن سوف تذهب إلى ملعب المطورين من أجل الاستفادة من الدعم الرسمي لتطبيقاتهم من قبل مايكروسوفت و ابل على الحواسيب، وهذا يضع على عاتقهم مهمة توفير واجهة وتجربة استخدام تعمل بكفاءة على شاشة الحاسوب الكبيرة.

حالياً توجد مكتبة ضخمة من التطبيقات والألعاب على متجري جوجل بلاي للأندرويد و الآب ستور لأجهزة ابل بشكل لم يسبق له مثيل.

يبلغ عدد التطبيقات والألعاب على متجر جوجل بلاي نحو 3 ملايين تطبيق ولعبة في مقابل 2 مليون تقريباً على متجر الآب ستور.