الماء المحلى بالعسل للتخلص من الكرش

قد يساعد خلط العسل بالماء، وشربه على معدة فارغة في الصباح على فقدان الوزن، وبالتالي التخلص من الكرش، فما السبب؟ وما هي الشروط الواجب اتباعها حتى تؤتي هذه الطريقة أكلها، ويفقد الجسم الكيلوغرامات الزائدة؟السر في الماء، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن زيادة شرب الماء يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص، وتجعله يشعر بالشبع، مما يساعد على فقدان الوزن.أيضا فإن الحفاظ على رطوبة الجسم وحمايته من الجفاف يساعد في الحفاظ على وزن صحي. بالمقابل فإن الأشخاص، الذين يعانون من الجفاف، أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة من الأشخاص، الذين تم ترطيب أجسامهم بشكل كاف.كما أن شرب الماء بالعسل قبل وجبات الطعام قد يساعد على الشعور بالشبع؛ مما يؤدي إلى انخفاض الكمية التي يأكلها الشخص من الطعام في الوجبة التالية، وبالتالي إجمالي السعرات الحرارية.

استبدال

قد يؤدي استبدال الماء والليمون والعسل بالمشروبات الغازية عالية السعرات الحرارية والسكرية والمشروبات المحلاة الأخرى إلى انخفاض السعرات الحرارية والسكر.على سبيل المثال يحتوي كوب من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر (250 مليلترا) على حوالي 96 سعرة حرارية، وحوالي 25 غراما من السكر.بالمقابل تحتوي الكمية نفسها من الماء المحلى بملعقة صغيرة من العسل على حوالي 21 سعرة حرارية، وحوالي 6 غرامات من السكر.ووفقا لتقرير في “دويتشه فيله” (Deutsche Welle)، فإن بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول العسل، ولو بكمية قليلة، يعطي شعورا بالشبع؛ لذا ينصح الأطباء بتذويب ملعقة عسل في الماء وتناولها يوميا للراغبين في خسارة الوزن، إذ إن العسل يسيطر على مناطق المخ التي تحفز الإحساس بالحاجة للسكر، وذلك حسب ما نقل دويتشه فيله عن موقع معني بشؤون الصحة والتغذية.

مشروب بديل للطاقة

يقول تقرير دويتشه فيله إن الأسواق تقدم العديد من المشروبات التي تسميها “مشروبات الطاقة”؛ لكنها لا تخلو في الواقع من مواد ضارة. ويعد العسل من أفضل مشروبات الطاقة؛ إذ يحتوي العسل المخفف بالماء على العديد من المواد الغذائية المفيدة، علاوة على أن تناوله في الصباح يمد الجسم بالطاقة طوال اليوم.

وينصح بشرب العسل المخفف بالماء في الصباح قبل الإفطار كمصدر للإمداد بالطاقة والماء.ولكن ننبهك إلى التالي للاستفادة من الماء المحلى بالعسل لفقدان الوزن:

يجب ألا تسرف في العسل، يكفي أن تضع ملعقة صغيرة واحدة من العسل في الكوب لمرة واحدة.

قلل السعرات الحرارية من الأغذية الأخرى.

نظف أسنانك؛ لأن العسل غني بالسكر، الذي يعد سببا أساسيا في تسوس الأسنان.

مكونات العسل

يتكون العسل من الكربوهيدرات بشكل أساسي في صورة الفركتوز والغلوكوز، مع كميات من بعض الفيتامينات والمعادن.ويحتوي الغرام الواحد من العسل على 3 سعرات حرارية، أما ملعقة الطعام (15 مليلترا) فتحتوي على 64 سعرة.هناك مواد كيميائية بالعسل قد تقتل بعض أنواع البكتيريا والفطريات، كما أن العسل عندما يوضع على الجلد، فإنه يعمل كطبقة عازلة للرطوبة. والعسل أيضا قد يوفر مواد مغذية قد تساعد في تسريع شفاء الجروح.في المقابل، فإن العسل قد يحتوي على أبواغ “بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم” (clostridium botulinum)، التي تسبب التسمم الغذائي للرضع، ولذلك يمنع تناولها من الأطفال الأصغر من سنة واحدة.

الاستعمالات والفوائد المحتملة:

غني بالسكريات، ولذلك فإنه يعد مصدرا جيدا للطاقة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية أو الرياضية القوية.

وفقا للدراسات العلمية، فإن مستحضرات من العسل قد تساعد في شفاء الحروق والجروح.

تناول كمية قليلة من العسل قبل النوم قد يساعد في علاج السعال لدى الأطفال الأكبر من عامين.

قد يساعد في تقليل خطر “التهاب الغشاء المخاطي” (mucositis) الناتج عن العلاج الإشعاعي لدى المرضى، الذين يتلقون هذا العلاج.

استعماله للحالات السابقة يجب ألا يكون بديلا عن العلاج الطبي، ويجب أن يكون بإشراف الطبيب.عند استعماله كضماد للجروح أو الحروق فيجب استعمال “نوع من العسل الطبي” (medical-grade honey) الذي جرى تعقيمه بالأشعة للتأكد من خلوه من أبواغ بكتيريا كلوستريديوم.

المحاذير:

يمنع تناوله من الأطفال الأصغر من سنة واحدة؛ لأن العسل قد يحتوي على أبواغ بكتيريا كلوستريديوم، التي تؤدي للتسمم الغذائي. أما بعد عمر السنة فيكون الجهاز الهضمي قد تطور بشكل كاف، بحيث يستطيع تدمير أبواغ البكتيريا.

يرفع السكر في الدم، ويجب تناوله بحذر من مرضى السكري، وخصمه من حصص الكربوهيدرات من النظام الغذائي (ملعقة طعام عسل تساوي حصة كربوهيدرات واحدة).

العسل غني جدا بالسكريات؛ لذلك فإنه يؤدي إلى تسوس الأسنان، ويجب الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناوله.

قد نرى أنه من الممتع والمفيد عندما تنخفض درجات الحرارة أن نضيف قليلا من العسل إلى مشروب ساخن، غير أن هذه المبادرة الوقائية قد لا تكون فعالة.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر الأبيض لزيادة خطر السمنة والإصابة بتسوس الأسنان، وقد يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في الاستغناء عن مذاقه الحلو، لكن لحسن الحظ توجد بدائل. يعد العسل واحدا من أكثر الأغذية التي يحبها الناس، ويتميز بطعمه اللذيذ، وله فوائد صحية عدة. أوضح علماء من جامعة أكسفورد أنه يمكن للأطباء أن يُوصوا بتناول العسل كبديل مناسب للمضادات الحيوية التي توصف غالبًا علاجا لأمراض مثل نوبات السعال ونزلات البرد.

المصدر: مواقع الكترونية

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