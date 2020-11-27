شاومي تطلق ريدمي نوت 9 برو 5G، نوت 9 5G ونوت 9 4G بسعر يبدأ من 150$

اليوم تبدأ شاومي من خلال ذراعها ريلمي في إطلاق الإصدارات المحسنة من سلسلة ريدمي نوت 9 المحبوبة، والإصدارات الجديدة قادمة على شكل ثلاث هواتف منفصلة، ريدمي نوت 9 برو الداعم لشبكات الجيل الخامس، ريدمي نوت 9 الداعم لشبكات الجيل الخامس، وأخيرًا إصدار إضافي من نوت 9 داعم لشبكات الجيل الرابع فقط. هيا نلقي نظرة..

مواصفات ومميزات هاتف نوت 9 برو 5G

يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، يكون أول هاتف ريدمي مع هذه الدقة للكاميرا الخلفية، وبالطبع فهو يعتمد على مستشعر ISOCELL من سامسونج والذي رأيناه في هواتف سامسونج الرائدة سابقًا، أيضًا فالهاتف يأتي مع كاميرا ذات عدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرتي ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابيكسل لكلًا منهما.

يقدّم هاتف ريدمي نوت 9 برو 5G معالج سنابدراجون 750G والذي يحقق حوالي 351.232 نقطة على منصة اختبارات الأداء أنتوتو، خصوصًا مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية! لدينا هنا أيضًا شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ وهي التي تأتي من نوع IPS لكنها ومن ناحية أخرى تتميز بشدة نظرًا لدعمها تردد 120 هيرتز وحساسية لمس 240 هيرتز ودقة HDR10!

يقدّم الهاتف كاميرا واحدة أمامية بدقة 16 ميجايكسل ويحمل بطارية بسعة 4,820 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 33 واتّ! – من وحهة نظري هذا هاتف أكثر من رائع.

مواصفات ومميزات هاتف نوت 9 5G

الإصدار العادي من لهاتف يأتي مع نفس تصميم الإصدار “برو”، بالإضافة إلى ذلك فهو يحمل معالج Dimensity 800U من ميدياتك بدلًا من معالج سنابدراجون المذكور بالأعلى! يُذكر أن الفارق التمييزي بين الهاتفين هو أن الكاميرا الأمامية في إصدار برو تقع في المنتصف، بينما تقع على اليسار في الإصدار العادي.

يأتي الهاتف مع شاشة 6.53 بوصة بدقة FHD+ بتردد 60 هيرتز العادي بالإضافة إلى كاميرا أمامية 13 ميجابيكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، أضف إلى ذلك وجود مستشعر 8 ميجابيكسلو اسع كالعادة إلى جانب مستشعر ماكرو واحد بدقة 2 ميجابيكسل.

لدينا هنا 8/265 جيجابايت من الذواكر في أعلى إصدارات الهاتف، بالإضافة إلى بطارية 5,000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

مواصفات ومميزات هاتف نوت 9 (الإصدار 4G فقط)

الهاتف يأتي بمواصفات أقل من نوت 9 5G وفي الواقع فهو يأتي بتصميم مختلف أيضًا كما ترى من الصورة بالأعلى! لدينا هنا بطارية ضخمة بسعة 6,000 ملي أمبير مع شاشة بقياس 6.53 بوصة بدقة FHD+ وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، لكن على شكل نوتش. لدينا هنا معالج سنابدراجون 662، ما يصل إلى 8/265 جيجابايت من الذواكر.

أسعار سلسلة ريدمي نوت 9

— ريدمي نوت 9 برو: يبدأ عند 240 دولار أمريكي تقريبًا

— ريدمي نوت 9 5G: يبدا عند 200 دولار أمريكي تقريبًا

— ريدمي نوت 9 4G: يبدأ عند 150 دولار أمريكي تقريبًا