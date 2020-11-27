خصومات وهدايا من شركة Tenorshare لإدارة وحل مشاكل الايفون والايباد بمناسبة البلاك فرايداي!

شركة Tenorshare من الشركات المطورة لبرامج الحاسوب الموجهة لإدارة هواتف الايفون وأجهزة الايباد وحل المشاكل المتعلقة بها، الآن بمناسبة البلاك فرايداي تطرح الشركة خصومات ضخمة وهدايا على أهم منتجاتها. برامج الشركة متوفرة على الحاسوب سواء بنظام ويندوز أو ماك.

عجلة الحظ

يمكك أن تقوم بلف عجلة الحظ بالضغط على زر Go وسوف تحصل على أحد برامج الشركة مجاناً أو على الأقل كوبون خصم بقيمة 5 أو 10 دولارات لاستخدامه في الشراء من متجر الشركة.

رابط العروض والخصومات من شركة Tenorshare

اشترِ برنامج واحصل على الآخر مجاناً

يمكنك شراء برنامج UltData لاسترجاع الملفات المحذوفة من الايفون و الايباد والحصول على برنامج iCareFone بديل الآيتونز مجاناً في مقابل $49.95 بدلاً من $144.95

يمكنك شراء برنامج 4ukey لفك قفل الايفون والايباد وإزالة حساب الآي كلاود والحصول على برنامج iCareFone بديل الآيتونز مجاناً في مقابل $39.95 بدلاً من $119

خصومات بقيمة 70%

الآن كذلك ولفترة محدودة يمكنك الحصول على أي من برامج شركة Tenorshare مع رخصة تفعيل لمدة عام كامل مع خصم يصل إلى 70%. العرض ساري على كافة برامج الشركة كما يمكنك استخدام كوبون الخصم إذا فزت به عبر عجلة الحظ.

رابط العروض والخصومات من شركة Tenorshare