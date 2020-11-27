هدية وعروض على برامج شركة UltFone لإدارة الحاسوب والهواتف الذكية بمناسبة البلاك فرايدي!

شركة UltFone هي شركة متخصصة في صناعة برامج إدارة الحاسوب والهواتف الذكية، وهي الآن تقدم هدية وعروض على برامجها بمناسبة حلول موسم التسوق المعروف باسم البلاك فرايداي.

من خلال صفحة العروض والهدايا الخاصة بالشركة سوف تجد الهدية الخاصة بك بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى على برامج الشركة: رابط صفحة الهدية والعروض من شركة UltFone

هدية مجانية

الهدية المجانية هي رخصة لبرنامج UltFone Windows Data Recovery لمدة شهر كامل بدون أي تكاليف (السعر الأصلي 90$)، هذا البرنامج يعمل على نظام ويندوز ويقوم باستعادة الملفات المحذوفة من القرص الصلب وأكثر من 1000 نوع من الملفات بعد عمل إعادة ضبط “فورمات” أو الحذف بالخطأ أو بعد هجوم الفيروسات.

أولاً عليك الضغط على زر مشاركة الصفحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعدها كتابة البريد الإلكتروني في المكان المخصص وسوف تصلك الرخصة “مفتاح التفعيل” لاحقاً عليه.

برنامج UltFone iOS Location Changer لتغيير الموقع الجغرافي للآيفون

في عدد كبير من الأحيان قد نحتاج لتغيير الموقع الجغرافي الخاص بنا، مثلًا يُمكنك أن تفعل ذلك لتقنع شخص ما أنك في مكان ما غير الذي تتواجد فيه حاليًا أو لخداع لعبة أو تطبيق، أضف إلى ذلك أن هذه الطريقة تتيح لك أيضًا الوصول لبعض المميزات والخصومات المخصصة لموقع جغرافي محدد.

هنا برنامج UltFone iOS Location Changer المميز سوف يساعدك، وهو الآن متوفر للشراء بسعر $9.95 بدلاً من 25.95$ .

خصومات تصل إلى 60%

هناك برامج أخرى للشركة تقدم العديد من الخدمات المهمة مثل استعادة الملفات من أجهزة ابل وأجهزة الأندرويد، وإدارة الملفات للايباد والايفون والأندرويد، والنسخ الاحتياطي للهاتف، واستعادة رسائل واتس اب، وغير ذلك. كل هذه البرانج متاحة الآن بخصم كبير يصل إلى 60%

رابط صفحة الهدية والعروض من شركة UltFone