مغامر أفريقي يقطع 10 بلدان سيراً على الأقدام للصلاة في القدس

تمكن المواطن الجنوب أفريقي رشيد تكالا من تحقيق حلمه بالوصول إلى القدس المحتلة سيراً على الأقدام، وأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وكان المواطن الجنوب أفريقي قد انطلق في رحلته من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا يوم 15 أغسطس 2018، ووصل إلى القدس المحتلة في 26 نوفمبر الجاري.

ومر المواطن الجنوب أفريقي خلال رحلته الطويلة بزيمبابوي، زامبيا، تنزانيا، كينيا، إثيوبيا، السودان، مصر، غزة، الأردن، ليصل أخيراً للقدس المحتلة.

وعبّر رشيد تكالا عن سعادته بوصوله للقدس وأدائه الصلوات الخمس في المسجد الأقصى المبارك، وقال إنّه سيوثق مغامرته في كتابٍ يتحدث فيه عن أبرز فصولها.

يذكر أنّ فيروس كورونا منع المواطن الجنوب أفريقي من العودة لبلده بعد إغلاق الأردن حدودها في وجهه، مما جعله يفكر في تغيير وجهته نحو السعودية لزيارة الأماكن المقدسة، وأداء فريضة الحج.

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