شركة Redmi تطلق ساعة ذكية بمواصفات مميزة

كشفت شركة Redmi الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Redmi Watch.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة مقاس 1.4 بوصة ودقة عرض 320*320 بيكسل، وأحاطتها بسوار من السيليكون يتوافق مع لون الساعة، وتتميز الساعة الجديدة باحتوائها على أكثر من 120 وجه في تطبيق Mi Fit، بالإضافة لاحتوائها على مجموعة من الأنماط الرئيسية للأنشطة الرياضية، وبمقاومتها الماء والغبار حتى عمق 50 مترا.

وتحتوي الساعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 7 أيام في ظل الاستخدام العادي، و12 يوما في حال تم تفعيل وضع توفير الطاقة، إضافة إلى الواي فاي، والبلوتوث، وتقنية NFC.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية في الأول من ديسمبر القادم بسعر 45 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية