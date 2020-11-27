IQOO الصينية تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

كشفت شركة IQOO الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه رمز V2054A.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى بتردد 2.0 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 10، كما زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS مقاس 6.58 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 4 و8 غيغا بايت، كما يحتوي على بطارية بسعة 4910 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعة، بالإضافة لمكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بسعر اقتصادي يصل إلى 140 دولارا أمريكيا.

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