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كيني يعود من الموت أثناء تحنيطه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثةٍ غير مألوفة عاد مواطن كيني يُدعى بيتر كيغن من الموت أثناء تحنيط جثته في المشرحة.

وقد وقعت هذه الحادثة في مستشفى كابكاتيت الواقع في مدينة كيريشو حيث نُقِلَ إليه بيتر البالغ من العمر 32 عاماً بعد فقدانه الوعي في منزله إثر مشاكل في المعدة.

وقال شقيق بيتر كيغن إنّ الفريق الطبي الذي أسعف شقيقه للمستشفى أبلغه بوفاته قبل وصوله للمستشفى، الأمر الذي دفعه لنقل الجثمان للمشرحة من أجل تحنيط الجثة.

وتفاجأ عمال المشرحة بصراخ بيتر أثناء قيامهم بإجراء شق في ساقه اليمنى، ليقوموا بنقله بشكل فوري لقسم العناية المشددة ليتلقى العلاج اللازم.

من جانبه عبّر بيتر كيغن عن سعادته لبقائه على قيد الحياة، ووصف التجربة التي مرّ بها بالتجربة الغريبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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