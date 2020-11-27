جديد ريزر وحدة تحكّم مناسبة لأجهزة إكس بوكس الجديدة

كشفت شركة ريزر الأمريكية عن وحدة تحكّم مميزة مناسبة لأجهزة إكس بوكس الجديدة وأجهزة Series X أطلقت عليها Wolverine V2.

وزودت الشركة الأمريكية وحدة التحكم الجديدة بمجموعة من الوظائف العملية المناسبة للألعاب بفضل تجهيزها بأزرار ريزر Mecha Tactile Action، ولوحة D-PadK، كما وتتميز بتصميمها المريح، وبمتانة أزارها التي يصل عمرها الافتراضي لـ3 ملايين نقرة، وبمساحة الحركة القصيرة التي تبلغ حوالي 0.65 ملم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ وحدة التحكم Wolverine V2 تمتاز بأنها أسرع بتنشيط الأزرار بنسبة 35% مقارنة بالمفاتيح الغشائية التقليدية.

وتحتوي الوحدة الجديدة على 2 من الأزرار متعددة الوظائف والقابلة للبرمجة بحسب متطلبات عشاق الألعاب الفردية من خلال تطبيق Razer Controller Setup Designed for Xbox بالإضافة لإمكانية برمجة الأزرار الموجودة على الجانب الأمامي.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق وحدة التحكم الجديدة بسعر يصل إلى 100 دولار أمريكي.

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