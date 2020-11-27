خبيرة أمريكية تكشف نقطة ضعف لقاحات كورونا

أكدّت البروفيسورة الأمريكية أنتشا بارانوفا التابعة لمدرسة البيولوجيا النظامية لدى جامعة جورج مايسون الأمريكية، وجود نقطة ضعف لدى جميع لقاحات فيروس كورونا تكمن في ضرورة حقن اللقاح على جرعتين.

وقالت بارانوفا إنّ هناك احتمالاً لعدم حصول جميع الأشخاص على الحقنة الثانية من اللقاح لأسبابٍ مختلفة، الأمر الذي سيؤدي لفشل عملية التطعيم.

وأشارت البروفيسورة إلى أنّ جميع لقاحات فيروس كورونا التي تُنتج حالياً والتي ستُنتج لاحقاً ستتطلب حقن اللقاح على جرعتين باستثناء لقاح صيني دخل في مرحلة الاختبارات السريرية.

وقالت أنتشا بارنوفا إنّ السلطات الصينية لم تُقدم أي معلومات حول اللقاح وحيد المراحل الذي تعمل على إنتاجه في الوقت الحالي.

يذكر أنّ مراكز الأبحاث العلمية أعلنت حتى الآن عن 11 لقاحا لفيروس كورونا دخلوا في مرحلة الاختبارات السريرية.

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