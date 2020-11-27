تعرّف على بديل جوني ديب في سلسلة أفلام Fantastic Beasts

وقع اختيار شركة “وارنر بروز” للإنتاج السينمائي على الممثل الدنماركي “مادس ميكلسن” ليخلف الممثل الشهير جوني ديب في سلسلة أفلام Fantastic Beasts.

وسيلعب الممثل الدنماركي دور البطولة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة بعد اعتذار جوني ديب عن الاستمرار في العمل بعد خسارته قضية تشهير بسبب مقال صحفي اتهمه بتعنيف زوجته وضربها.

وبحسب مجلة Entertainment Week الأمريكية فإنّ الممثل الدنماركي سيُجسد شخصية جريندلوالد في الأجزاء القادمة من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة.

يذكر أنّ شركة وارنر بروز للإنتاج السينمائي لم تفصح حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بالجزء الثالث من فيلم Fantastic Beasts.

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