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تعرّف على بديل جوني ديب في سلسلة أفلام Fantastic Beasts

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اختيار شركة “وارنر بروز” للإنتاج السينمائي على الممثل الدنماركي “مادس ميكلسن” ليخلف الممثل الشهير جوني ديب في سلسلة أفلام Fantastic Beasts.

وسيلعب الممثل الدنماركي دور البطولة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة بعد اعتذار جوني ديب عن الاستمرار في العمل بعد خسارته قضية تشهير بسبب مقال صحفي اتهمه بتعنيف زوجته وضربها.

وبحسب مجلة Entertainment Week الأمريكية فإنّ الممثل الدنماركي سيُجسد شخصية جريندلوالد في الأجزاء القادمة من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة.

يذكر أنّ شركة وارنر بروز للإنتاج السينمائي لم تفصح حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بالجزء الثالث من فيلم Fantastic Beasts.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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