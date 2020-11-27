كورونا يُغيِّب رائد الأغنية المغربية

فُجِعَ الوسط الفني المغربي بوفاة الفنان محمود الإدريسي رائد الأغنية المغربية عن عمرٍ يناهز 72 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الفنان الحاج يونس نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وقال إنّ الفنان الراحل دخل غرفة الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونعى عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي عامة والمغرب العربي خاصة الفنان الراحل ودعوا له بالرحمة والمغفرة، ويعد الإدريسي من رواد الأغنية المغربية أداءً وتلحيناً، وقام خلال سبعينيات القرن الماضي بمجموعة من الجولات الموسيقية في معظم أنحاء الوطن العربي.

يذكر أنّ الفنان الراحل قدم خلال مسيرته مجموعة من الأغاني الرائعة أبرزها اصبر يا قلبي، عيشي يا بلادي، بغا يفكرني باللي فات، محال ينساك البال وغيرها من الأغاني.

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