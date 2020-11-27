دراسة جديدة: الإسهال يدل على الإصابة بالسكري

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في جمعية السكري الأمريكية أنّ الإسهال يعد دليلاً على الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال الباحثون في هذه الدراسة إنّ الإسهال من المضاعفات المعدية المعوية التي تسبب إزعاجاً كبيراً لمرضى السكري، لأنّها تستمر لأسابيع وشهور ويصاحبها سلسل بولي.

وأشار الباحثون لعدم وضوح سبب هذا الإسهال، ورجحوا أن يكون الاعتلال العصبي اللاإرادي وراءه، وقال العلماء إنّ مرض السكري يؤدي لحدوث تشوهات في الجهاز العصبي المعوي كفقدان الخلايا العصبية التي تحتوي على سينثار أكسيد النيتريك، مما يؤدي لحدوث استرخاء في الجهاز العظمي، وزيادة محتوى السيروتونين المعوي الذي ينظم تقلص الجهاز الهضمي.

وخلصت الدراسة إلى أنّ التغير في مستوى تعبير الجهاز العصبي المعوي عن السيروتونين أو مستقبلاته قد يؤدي لحدوث الإسهال.

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