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دراسة جديدة: الإسهال يدل على الإصابة بالسكري

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في جمعية السكري الأمريكية أنّ الإسهال يعد دليلاً على الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال الباحثون في هذه الدراسة إنّ الإسهال من المضاعفات المعدية المعوية التي تسبب إزعاجاً كبيراً لمرضى السكري، لأنّها تستمر لأسابيع وشهور ويصاحبها سلسل بولي.

وأشار الباحثون لعدم وضوح سبب هذا الإسهال، ورجحوا أن يكون الاعتلال العصبي اللاإرادي وراءه، وقال العلماء إنّ مرض السكري يؤدي لحدوث تشوهات في الجهاز العصبي المعوي كفقدان الخلايا العصبية التي تحتوي على سينثار أكسيد النيتريك، مما يؤدي لحدوث استرخاء في الجهاز العظمي، وزيادة محتوى السيروتونين المعوي الذي ينظم تقلص الجهاز الهضمي.

وخلصت الدراسة إلى أنّ التغير في مستوى تعبير الجهاز العصبي المعوي عن السيروتونين أو مستقبلاته قد يؤدي لحدوث الإسهال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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