انقضاض نمر ضال على مواطن هندي “فيديو”

شهدت مواقع الإنترنت انتشار فيديو مرعب يُظهِر انقضاض نمر عملاق ضال على مواطن هندي.

وقام النمر الهارب من إحدى حدائق الحيوان بالتسلل لقرية تيزبور الهندية وانقض على أحد المواطنين وقام برميه في حفرة، في حين لاذ جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة بالفرار.

ولم يكشف مسؤول الغابات في البلدة عن مدى خطورة إصابة المواطن الهندي، وقال إنّهم لم يتمكنوا من الإمساك بالنمر حتى الآن.

وكان النمر الهارب من حديقة كازيرانغا أو حديقة ناميري الوطني قد هاجم خلال الفترة الماضية عشرات الأشخاص، وتسبب بإصابة شخصين بجروح بليغة.

يذكر أنّ الهند تعد موطناً لمعظم أنواع النمور البرية في العالم، حيث بلغ عددها حوالي 3000 نمراً بحسب إحصائية أجريت في العام الماضي.

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