“فيسبوك” تستعد لإطلاق عملتها في يناير المقبل

كشفت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة عن استعداد انطلاق عملة فيسبوك المشفرة “ليبرا” في يناير من العام المقبل وفقا لمصادرها التي لم تذكرها.

وأضافت الصحيفة أنه بحسب أحد المصادر فإن رابطة ليبرا والتي تتخذ من جنيف مقرا لها فيما تضم فيسبوك ضمن أعضائها والبالغ عددهم 27، تشرع في إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

يشار إلى أن رابطة ليبرا تسعى للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا، وذلك بغية إصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، بالإضافة لإصدار عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

ومن جهة أخرى أشارت فايننشال تايمز أنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق وذلك وفقا للخطة الجديدة للكيان.

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