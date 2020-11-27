فريق “بنغازي الطبي” ينجح في إزالة رصاصة من دماغ طفل

قال المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي إن عملية جراحية مستعجلة أجريت لطفل يبلغ من العمر “11” عاماً أصيب برصاصة في الرأس قد تكللت بالنجاح، وكانت الإصابة برصاصة طائشة إثر رماية عشوائية.

قام الفريق الطبي لقسم جراحة المخ والأعصاب بالعملية للطفل المصاب ، بعد أن استقبله المركز الطبي وأجرى الأطباء والفنيون الصور المقطعية والفحوصات اللازمة له ، وقد أظهرت الصور إختراق الرصاصة للدماغ واستقرارها بقاع الجمجمة بحسب تصريح جراح المخ والأعصاب الدكتور “الحسن العوامي”.

وقال “العوامي” إن العملية استغرقت مابين “2” إلى “3” ساعات تقريباً وإن الطفل في حالة جيدة ونُقِلَ إلى القسم الإيوائي لمتابعة حالته وإجراء الفحوصات الطبية والصور المقطعية له للإطمئنان على حالته الصحية بعد الجراحة .

تكون الفريق الطبي للعملية من : اختصاصي جراحة المخ والأعصاب الدكتور “أحمد دومة” وأطباء جراحة المخ والأعصاب الدكتور “الحسن العوامي” والدكتورة “أماني بن ناصر”.. وأطباء التخدير الدكتور “فؤاد المكاس” والدكتور وليد الشطشاط و سكراب العمليات “فالا” .

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