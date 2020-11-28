جهاز ايباد برو 2021 – ميزتان في غاية الأهمية سنراهما قريباً !

أجهزة الايباد برو هي الأفضل ضمن سلسلة الايباد، وخلال عام 2021 القادم سوف تحصل أجهزة الايباد برو على ميزتين جديدتين في غاية الأهمية بحسب آخر التسريبات الصحفية.

إضافة شبكات الجيل الخامس 5G

بدايةً من العام القادم 2021 سوف توفر ابل دعم شبكات الجيل الخامس 5G في نسخة الايباد برو التي تحتوي على شريحة اتصال.

تشير التقارير الأخيرة أن مودم شبكات الجيل الخامس 5G في الايباد برو 2021 سوف يكون من صناعة ابل وسيدعم ترددات موجات الجيل الخامس المليمترية mmWave.

هذا المودم الداعم لشبكات الجيل الخامس هو الأول من صناعة ابل التي تعتمد على كوالكم في تزويدها بهذا النوع من المودمات وفق لعقد شراكة مستمر حتى عام 2024.

في هواتف ايفون 12 اعتمدت ابل على مودم كوالكم X55 وهو المكون الأغلى في تلك الهواتف بتكلفة تتجاوز 90 دولاراً أمريكياً للقطعة الواحدة، أي ما يفوق سعر شاشة الهاتف نفسها.

جدير بالذكر أن ابل قد استحوذت على قطاع الهواتف الذكية في شركة إنتل من أجل ذلك الهدف، وقد يكون المودم الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G هو أول ثمار تلك الصفقة.

وداعاً شاشات LCD في الايباد برو

الميزة الثانية المهمة في أجهزة ايباد برو 2021 هي أنها سوف تأتي بشاشات من نوع Mini-LED أو OLED بدلاً من شاشات LCD التي تعتمد عليها ابل في أجهزة الايباد منذ إطلاقها.

الشاشات سوف تكون من إنتاج سامسونج و LG Display مثلما هو الحال في هواتف ايفون 12 أيضاً.

شاشات OLED و Mini-LED تتشاركان العديد من المزايا التي تعطيها الأفضلية عن شاشات LCD التقليدية مثل السطوع الأعلى ودرجة التباين المحسنة بالإضافة إلى الاستهلاك الأقل نسبياً للطاقة.

يبدو هذا توجه قوي من ابل إلى شاشات OLED بعد ساعتها الذكية وهواتف ايفون 12، ها هو الدور يأتي على سلسلة الايباد برو.

ابل كانت قد كشفت في مارس الماضي عن أجهزة ايباد برو 2020 بمعالج A12Z عالي الأداء وكاميرا واسعة المجال وحساس لايدار LiDAR للتصوير ثلاثي الأبعاد وتحسين نظام الميكروفون.