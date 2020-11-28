الدولية للهجرة تقدم أدوية ومعدات حماية شخصية لنزلاء مركز عزل كورونا في زوارة

قدمت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 300 مجموعة خاصة بمعدات الحماية الشخصية والأدوية إلى نزلاء مركز العزل الخاص بفيروس كورونا في مدينة زوارة.

وقالت المنظمة على – صفحتها الرسمية – الجمعة، إن الشحنة تحتوي على الأدوية الأساسية لإدارة الرعاية الحرجة لكورونا في وحدة العناية المركزة بالمركز، موضحة أن هذه الأدوية والمعدات بدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

يُشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سلمت الأربعاء الماضي، بلدية سوق الجمعة عيادة متنقلة مجهزة للكشف ومتابعة الحالة الصحية للمهاجرين غير القانونيين والعمالة الوافدة داخل نطاق البلدية.

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