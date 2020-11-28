لون السماء الأرجواني يثير فضول سكان بلدة سويدية

يستيقظ سكان بلدة تريليبورغ السويدية في الفترة الأخيرة ولون السماء متحول للأرجواني “البنفسجي” ويعود السبب لهذا الأمر الى انبعاث الأضواء من مزارع الطماطم التي تعتمد على نظام الطاقة الإقتصادي وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الضوء.

وقدم سكان البلدة الشكاوى وعبروا عن اسيائهم لأن الضوء يخترق بيوتهم ليلاً مما أدى الى إطفاء الإضاءة من الساعة الـ5 مساءاً وحتى الـ11 ليلاَ وستضاء عندما يكون غالبية السكان قد خلدوا للنوم.

وكشف المسؤول البيئي مايكل نورين، نيته في تقديم شكوى أخرى لأجل تفادي أي إزعاج في المستقبل،من جهتها أصدرت الشركة المالكة للمزرعة بياناً تنوى فيه إيقاف إنتاج الطماطم مساءاً وأضافت أن إيقاف المشروع سيكون خطوة الى الوراء.

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