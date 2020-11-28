العثور على مخلوق بحري قاتل يوصف بأنه الأجمل في المحيط

صادفت امرأة تدعى ماريا فاغنر المخلوق البحري المعروف باسم التنين الأزرق عندما كانت تسير على طول شاطئ Fish Hoek بالقرب من جزيرة كيب تاون جنوب إفريقيا ويوصف بأنه “أجمل قاتل في المحيط” بسبب لونه الأزرق المبهر ولسعته القاتلة.

وتظهر أعراض الغثيان والألم والقيء والتهاب الجلد التماسي التحسسي الحاد عند التعرض للدغة التنين الأزرق الذي يتغذى على قناديل البحر والحيوانات البحرية السامة ولدغته أقوى بكثير من الحيوانات الأخرى.

وقالت فاغنر لم يكن من الصعب رؤية الكائن على الرمال البيضاء رغم صغر حجمه حيث يبلغ طوله نحو بوصة واحدة وكان لديها شعور بأن لمس المخلوق سيؤذيها مما دفعها الى الإكتفاء بتصويره من بعيد.

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