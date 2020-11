صحة.. 4 فواكه يُمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم

يرتبط تناول الفواكه والخضروات بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل؛ ارتفاع ضغط الدم، السمنة، وبعض أنواع السرطان، وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، والسمنة.

قد يؤدي التعايش مع مرض السكري النوع 2 إلى زيادة التعرّض بشكل فريد لخطر ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن المهم ملاحظة أن سكر الدم – النوع الرئيسي من السكر الذي تحصل عليه من تناول الطعام – يمد الجسم بالطاقة. ومع ذلك، إذا تجاوزت مستوى معينا، يمكن أن يصبح سكر الدم قوة مدمرة. ويتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري النوع 2 لهذا التهديد، لأنهم إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجونه لا تمتصه الخلايا.

ويعد الأنسولين هرمونا يطلقه البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم، ما يبقيها ضمن النطاق الصحي.

وبعد تجريده من هذه الآلية، تُترك مستويات السكر في الدم لتحدث مشاكل، ما قد يؤدي إلى تلف دائم في أجزاء من الجسم، مثل العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

وهذا هو السبب في أن الشخص المصاب بداء السكري النوع 2 يتعين عليه تعديل جوانب من نمط حياته، للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

ويقدم النظام الغذائي أقوى الإجراءات المضادة ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبعض العناصر محفوفة بالمخاطر بشكل واضح.

وسيؤدي تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، إذا لم تكن حريصا.

وما يجب تجنبه قد يبدو واضحا، ولكن العديد من الأطعمة تحتوي على سكريات خفية يمكن أن تفاجئك.

وقال الدكتور مايكل موسلي، مؤسس Fast 800، إن الفواكه الاستوائية الحلوة، مثل المانغو والأناناس والبطيخ والموز، مليئة بالسكر وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ويقول إن التوت والتفاح والكمثرى خيارات أكثر أمانا للتحكم في نسبة السكر في الدم.

كيف يؤثر تناول السكر على التحكم في نسبة السكر في الدم؟

يوضح موسلي: “إذا كنا نستهلك السكر باستمرار، يجب على الجسم إطلاق الأنسولين باستمرار، من أجل نقل الجلوكوز إلى جدران الخلايا. إن مستقبلات الأنسولين الخاصة بنا ليست مصممة للعمل بشكل مستمر، ولكن لكي تظل “جاهزة” بشكل كاف لإشارة الأنسولين، فإنها تحتاج إلى فترة نقاهة. وبدونها، تصبح غير حساسة تدريجيا، وبالتالي تكافح الخلايا لامتصاص الجلوكوز. وهذا هو السبب في أنك عندما تكون بدينا، أو مصابا بداء السكري النوع 2، فإنه حتى جزء عادي من الأطعمة السكرية لا يرضي، ما يدفعك لتناول المزيد والمزيد”.

وبالإضافة إلى مراقبة تناول السكر، من المهم تقليل الكربوهيدرات، التي تتحلل إلى جلوكوز بسرعة نسبية وبالتالي يكون لها تأثير واضح على مستويات السكر في الدم.

ويعتبر مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) نظام تصنيف يمكن أن يساعدك على تحديد محتوى الكربوهيدرات في الأطعمة المختلفة.

ويُظهر مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز)، عند تناول هذا الطعام بمفرده.

وهناك تصنيف GI مرتفع للأطعمة الكربوهيدراتية، التي تتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم.

وتُقسّم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ، وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت. ويوجد تصنيف GI عادة في مقدمة عبوات الطعام.

وتشمل أعراض مرض السكري النوع 2:

• التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

• الشعور بالعطش طوال الوقت.

• الشعور بالتعب الشديد.

• إنقاص الوزن دون محاولة.

• الجروح تستغرق وقتا أطول للشفاء.

• عدم وضوح الرؤية

