أهم مميزات في تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 – أبرزها قائمة ستارت!

منذ تم تحويل نظام ويندوز إلى نظام ثابت يحصل على تحديثات دورية بدلًا مما كان عليه الوضع في ويندوز 7 و8 ونحن نستلم من مايكروسوفت تحديثين سنويين، الأول في أبريل والثاني في أكتوبر، واسم الشهر هو اسم التحديث، لكن في الغالب يصل التحديث بعد شهر من تاريخه بسبب ظهور بعض المشاكل وسعي مايكروسوفت لعلاجها، وفي تحديث أكتوبر 2020 لم نرى الكثير من التحديثات الجوهرية، لكنه وبلا شك إصدار يجب عليك تحميله.

قائمة ستارت الجديدة مع تحديث أكتوبر 2020

واحدة من أفضل مستجدات هذا التحديث هي قائمة Start الجديدة، وفي واقع الحال فهي ليست جديدة من جميع النواحي، لكنها فقط جديدة من حيث التصميم! التصميم الآن أصبح أكثر جمالًا وأصبح موحدًا، في البداية كان اختلاف تصميم الأيقونات يجعل تصميم القائمة سيء جدًا، لكن الآن ستتشارك كل الأيقونات في نفس التصميم نظريًا.

متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد

متصفح مايكروسوفت الجديد هو متصفح أكثر من رائع بلا أدنى شك، وها هي مايكروسوفت تعطيه المزيد من التحديثات والتحسينات، وأبرزها هو ظهور صفحاته ضمن Alt-Tab إلى جانب تحسينات للسرعة والأداء، والمتصفح الجديد بالفعل قد حقق نجاحًا مبهر وبدأ في التفوق على كروم من نواحي عديدة! بالرغم من أنه مبني على كروم في الأساس! حمله من هنا.

تحسين ظهور الإشعارات في تحديث أكتوبر 2020

نظام ويندوز 10 بدأ في تحسين طريقة عرض الإشعارات، الآن أصبحت تظهر في أسفل اليمين كما نرى لكنه مع ظهور اسم التطبيق الذي يصل منه الإشعار، إلى جانب استعراض المزيد من المحتوى ضمن صندوق الإشعارات وهو أمر يتغير بلا شك حسب التطبيق الذي يرسل الإشعار.

تحسين وضع التابلت في ويندوز 10

نظام ويندوز 10 يمتلك وضع التابلت Tablet Mode، وهو الذي يسمح باستخدام الشاشة كتابلت، وهذا الأمر مفيد جدًا في الأجهزة التي تأتي مع شاشات تدعم اللمس، والآن عند التحويل لوضع التابلت سيتم توسيع المساحات بين الأيقونات وتحسين استجابة الجهاز للمس دون أي أخطاء.

تحسينات على الإعدادات في تحديث أكتوبر 2020

تحديث أكتوبر 2020 من ويندوز 10 أضاف تحسينات عديدة على الإعدادات الخاصة بالنظام، الآن سيكون بإمكانك أن تغير معدل التحديث Refresh Rate مباشرةً من خلال إعدادات الويندوز دون العبث في Control Panel! بالإضافة إلى ذلك أصبح بالإمكان أعادة ضبط الويندوز وحل مشاكله بالاعتماد على نسخة سحابية Cloud Download.