فنانة تونسية تُطالب بتعدد الزوجات

طالبت فنانة تونسية بالسماح بتعدد الزوجات في بلادها.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية، فإن الفنانة أساور بن محمد، قالت إنه لديها أمنية واحدة هي أن يسمح القانون بتعدد الزوجات في تونس.

وأضافت أساور بن محمد في برنامج “أحنا الكل في الكل” على قناة “تونسنا”، إنها لو كانت تملك مصباح سحري لتحقيق أمانيها فإنها تتمنى أن يبيح القانون التونسي تعدّد الزوجات في تونس.

يُشار إلى أن تونس أصبحت أول دولة عربية تُلغي رسميا تعدد الزوجات في عام 1956، ولقد حصلت في نفس العام على الاستقلال رسميا.

وفي العصر الحالي، تونس لا تزال واحدة من الدول القلائل ذات الأغلبية الإسلامية التي حظرت قانون تعدد الزوجات.

ويُعاقب في تونس المقدم على تعدد الزوجات بعقوبات زجرية تصل حد السجن والخطايا كعامل ردع لتقليل الظاهرة ونزعها من المجتمع وتضمنت مجلة الأحوال الشخصية تفاصيل والعقوبات المنصوص عليها وحالات تطبيق القانون.

وكان أنصار التيار الإسلامي دعوا في وقت سابق إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية في هذا الاتجاه، رداً على اقتراح الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي المساواة بين الجنسين في الميراث، فيما استبعد مراقبون إمكانية السماح بمبدأ تعدد الزوجات بعد ستة عقود من منعه في البلاد.

ويمنع القانون التونسي مسألة تعدد الزوجات، وينص الفصل 18 من مجلة (قانون) الأحوال الشخصية على سجن وتغريم كل شخص يجمع بين زوجتين.

