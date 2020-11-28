أحفورة – تطبيق الكتابة على الصور الاحترافي الداعم للعربية، مجاني على الايفون!

هل تبحث عن برنامج مميز للكتابة على الصور؟ هل مللت من تجربة التطبيقات الشبيهة التي لا تدعم الخط العربي؟ الآن يمكنك تجربة برنامج Fossil أو أحفورة المخصص للكتابة على الصور من خلال الايفون، وهو داعم للعربية ويمكن تحميله مجاناً.

مميزات تطبيق أحفورة Fossil

إمكانية اختيار الصورة من الهاتف أو من الخلفيات الخاصة المدمجة في التطبيق

خلفيات ملونة وألوان مدرجة وخلفيات جاهزة احترافية.

مجموعة كبيرة من الخطوط العربية والإنجليزية.

تغيير حجم الخط، تدوير النص، تغيير الخلفية.

إضافة الظلال والوخارف والمخطوطات الجاهزة داخل الصورة.

إمكانية الرسم على الصورة.

تغيير ألوان الصورة من خلال الفلاتر المدمجة في التطبيق.

التحكم في أبعاد الصورة عبر أدوات القص.

واجهة سهلة التعامل ومتوفرة أيضاً باللغة العربية.

يمكنك تحميل التطبيق مجاناً والاستمتاع بكافة المزايا الموجودة به بدون أي اشتراكات أو تكاليف. وإذا أعجبك التطبيق يمكنك الترقية للنسخة الخالية من الإعلانات.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الايفون.

نظام التشغيل الملائم: iOS 11.0 فما أحدث.

الحجم : 71 ميجابايت

التحميل:

المبرمج: iAppNdroid Inc.