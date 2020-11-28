كيف تعمل اللقاحات على وقف انتشار كورونا؟

قالت منظمة الصحة العالمية إنّ كبح جماح انتشار فيروس كورونا يحتاج لتلقيح 60 إلى 70 % من سكان العالم بلقاحات كورونا.

وأشارت كاثرين أوبراين مديرة إدارة التحصين واللقاحات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية إلى أنّ دراسة النماذج التي قاموا بها في ظل ظروف متنوعة أكدّت الحاجة لتحصين 60 إلى 70% من سكان العالم بأحد لقاحات فيروس كورونا من أجل خفض عدد الإصابات بالمرض، والحد من انتشاره.

وقالت إنّ أداء اللقاحات سيحدد بالضبط عدد الأشخاص الذين يحتاجون للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل لحوالي 61 مليون إصابة توفي منهم 1.4 مليون شخص.

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