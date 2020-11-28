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كيف تعمل اللقاحات على وقف انتشار كورونا؟

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت منظمة الصحة العالمية إنّ كبح جماح انتشار فيروس كورونا يحتاج لتلقيح 60 إلى 70 % من سكان العالم بلقاحات كورونا.

وأشارت كاثرين أوبراين مديرة إدارة التحصين واللقاحات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية إلى أنّ دراسة النماذج التي قاموا بها في ظل ظروف متنوعة أكدّت الحاجة لتحصين 60 إلى 70% من سكان العالم بأحد لقاحات فيروس كورونا من أجل خفض عدد الإصابات بالمرض، والحد من انتشاره.

وقالت إنّ أداء اللقاحات سيحدد بالضبط عدد الأشخاص الذين يحتاجون للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل لحوالي 61 مليون إصابة توفي منهم 1.4 مليون شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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