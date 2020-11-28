مسلسل أميركي يصل للحلقة 12000

يستعد مسلسل ذي يونغ أند ذي ريستلس الأمريكي لعرض الحلقة رقم 12000 في الأول من ديسمبر القادم، ليكون بذلك واحداً من أطول المسلسلات استمراراً في التاريخ.

وقالت محطة “سي بي إس” الأميركية التي تعرض المسلسل منذ انطلاقته في العام 1973 إنّ هذا المسلسل يشكل جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأشخاص في أمريكا، بالإضافة لملايين آخرين يشاهدون العمل في بلدانٍ أخرى.

ويعرض مسلسل “ذي يونغ أند ذي ريستلس” باللغة الإنجليزية، ويتحدث عن مجموعة من العائلات التي تعيش في إحدى مدن ولاية ويسكونسن الأميركية، وما تمر به هذه العائلات من تقلباتٍ عديدة خلال حياتها كالزواج، الانفصال، الحب، الظهور والاختفاء المفاجئ لأحد الشخصيات.

ويتميز هذا المسلسل بحفاظه على معظم أبطاله طوال السنوات الماضية، حيث لم يشهد خلال تاريخ عرضه تغييرات كبيرة في الممثلين.

يذكر أنّ محطة سي بي إس خصصت أسبوعاً كاملاً لعرض ذكريات المسلسل وتاريخه بمناسبة بلوغه الحلقة رقم 12000.

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