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صور لمخلوق مُريب على سواحل جنوب أفريقيا.. شاهد

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت الجنوب أفريقية ماريا فاغنر أثناء سيرها على شاطئ مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا بوجود مخلوق بحري غريب، الأمر الذي دفعها لالتقاط صور له ونشرها على صفحة شاطئ Fish Hoek.

وقالت المرأة الجنوب أفريقيا إنّها لم تكن تعلم بأنّ المخلوق النادر يعرف باسم التنين الأزرق أو Glaucus atlanticus وبأنّ الأمواج جرفته للشاطئ.

وقالت ماريا إنّها لم ترَ مثل هذا المخلوق من قبل رغم عيشها بالقرب من الشاطئ طوال حياتها، وأكدّت عدم لمسها له لأنّها شعرت بأنّه خطير.

ويوصف حيوان التنين الأزرق بأنّه أجمل قاتل في المحيط بسبب لونه الأزرق المميز ولسعته القاتلة.

ويتغذى هذا الحيوان على رجل الحرب البرتغالي المميت والحيوانات البحرية السامة الأخرى وهذا ما يجعل لسعته سامة وخطيرة.

يذكر أنّ لسعة التنين الأزرق تؤدي لإصابة الشخص بالغثيان، الألم، القيء، بالإضافة لالتهاب الجلد التماسي التحسسي الحاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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