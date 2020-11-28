توفيل الألمانية تطلق نظاما صوتيا يتيح “بث الموسيقى”

كشفت شركة توفيل الألمانية عن نظام صوتي جديد ومميز يتيح إمكانية بث الموسيقى عبر خدمات البث عبر الإنترنت أطلقت عليه Music station.

وسيتكون النظام الجديد من 6 وحدات موالفة بتقنية Dynamore Ultra وبقدرة خرج 100 واط.

وستتيح وحدة تشغيل أسطوانات CD الموجودة فيه إمكانية تشغيل أسطوانات CD الصوتية وأسطوانات MP3-CD، وأسطوانات CD-RW وCD-R.

وسيحتوي الجهاز الجديد على منافذ USB لتشغيل ملفات WAV وMP3، منفذ AUX-In، ومنفذ لسماعة الرأس، بالإضافة لتوفيره وظيفة المنبه مع وقتين للتنبيه ومؤقت للنوم.

وأكدّت الشركة الألمانية إمكانية تشغيل الجهاز الجديد عن طريق جهاز التحكم أو تطبيق توفيل Remote.

ويتميز هذا الجهاز بتوافقه مع المساعد الصوتي لأمازون حيث يمكن للمستخدم التحكم بوظائف الجهاز من خلال الأوامر الصوتية.

يذكر أنّ الشركة الألمانية ستوفر النظام الصوتي الجديد باللون الأبيض والأسود وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر 500 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية