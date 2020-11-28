علماء يعثرون على كنز مفقود منذ 1000 عام

تمكن عدد من علماء الآثار في كوريا الجنوبية من اكتشاف كنز من العملات الذهبية فُقِدَ قبل 1000 عام.

وقال العلماء إنّهم عثروا على الكنز أثناء بحثهم عن آثار غارقة تحت الماء قبالة جزيرة جيجو، وأشاروا إلى أنّ الكنز كان مخبأً تحت كتلة حجرية بطولة 3.1 متر.

وأكدّ العلماء احتواء الكنز على مجموعة من العملات الذهبية والمشغولات والأواني الخزفية الرائعة.

وقام العلماء بتحطيم الكتلة الحجرية الكبيرة، وانتشال الكنز من خلال وضعه في سلالٍ ورفعه للأعلى.

وأشار العلماء إلى أنّ الكنز الضخم يعود لعهد أسرة سونغ التي حكمت البلاد من عام 960 حتى عام 1279 ميلادية.

يذكر أنّ هذا الكنز يؤكد أهمية ومكانة جزيرة جيجو التاريخية، والتي كانت ممراً للسفن التجارية الصينية في تلك الفترة.

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