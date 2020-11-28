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سامسونغ تعود بقوة لسوق الحواسيب المحمولة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية حاسوبين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما ChromeBook4، وChrome Book 4 Plus.

وسيعمل الحاسوبين الجديدين بمعالج Intel Celeron N4000، وأنظمة تشغيل Chrome OS تدعم الوصول إلى خدمات وتطبيقات غوغل وتطبيقات أنظمة الأندرويد.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذين الجهازين من نوع LPDDR4 بسعة 4 غيغا بايت.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب ChromeBook4 بشاشة مقاس 11.6 بوصة وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغا بايت.

أما الحاسوب Chrome Book 4 Plus فسيأتي بشاشة 15.6 بوصة وذاكرة داخلية بسعة 32 و64 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الحاسوب ChromeBook4 بسعر 230 جنيه إسترليني، والحاسوب Chrome Book 4 Plus بحوالي 300 جنيه إسترليني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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