مركز عزل زليتن يفتتح قسما جديدا بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

قال رئيس فريق “معا نتعافى” الدكتور ماهر عريبي، السبت، إن مركز عزل زليتن افتتح “قسم ب” الجديد بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسعة سريرية بلغت 21 سريرا، منهم 16 سريرا عناية فائقة.

وأوضح عريبي، في تصريح للرائد، أن التوسعة شملت كذلك افتتاح قسم لإجراء عمليات الولادة والحوادث للمصابين بفيروس كورونا، وقسم غسيل للكلى بسعة سريرين، موضحا أن مواد التشغيل لا تزيد رغم ارتفاع عدد الحالات.

وأشار عريبي إلى أن قسم أخد العينات بالمركز يشهد ازدحاما شديدا بعد فتح السفر للخارج للمواطنيين بواقع بلغ تقريبا 200 عينة يوميا، لافتا أن العاملين بالقسم عددهم 18 لا يتقاضون أي مرتب أو مكافأة بالرغم من عملهم ضمن قسم العزل –الرصد والتقصي-.

يشار إلى أن مركز عزل زليتن افتتح منذ بداية انتشار وباء كورونا في مارس الماضي من قبل فريق”معا نتعافى” وبمجهودات ومصاريف من أهل الخير.

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