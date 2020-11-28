مفاجأة – أحدهم تمكن من تثبيت نظام ويندوز 10 على جهاز ماك الجديد بمعالج M1 !

قبل أيام أطل علينا السيد كريج فريدريجي رئيس قسم هندسة البرمجيات في ابل وصرح قائلاً أنه بالإمكان تثبيت نظام ويندوز على أجهزة ماك الجديدة بمعالج M1 وأن هذا عائد لمايكروسوفت للسماح بهذا.

الآن تمكن أحد المطورين من إيجاد حل لتثبيت محاكاة لنظام ويندوز 10 نسخة ARM على جهاز ماك جديد يعمل بمعالج ابل M1، وادعى أن نظام ويندوز 10 يعمل بكفاءة وسلاسة وسرعة عالية.

المطور أضاف أن نسخة الويندوز التي قام بتثبيتها يمكنها تشغيل برامج ويندوز المختلفة من نوع x86 بشكل جيد.

المطور قام بتثبيت نسخة الويندوز من خلال نسخة معدلة من محاكي مفتوح المصدر QEMU، لكنها تبدو معقدة وتحتاج إلى شخص ذي خبرة لتنفيذها على أي جهاز ماك آخر بمعالج M1 لتعديل المحاكي بالباتشات التي أرفق لها المكور رابطاً للتحميل للذين يودون تكرار التجربة على أجهزتهم.

حالياً يمكن تشغيل الكثير من برامج وألعاب ويندوز على أجهزة ماك الجديدة عبر برنامج يدعى CrossOver كما أشار السيد كريج.

أجهزة ماك الجديدة مع معالج ابل M1 يمكنها أيضاً تشغيل ألعاب وتطبيقات الايفون والايباد لأن تلك الأجهزة تعمل بمعالجات تعتمد على معمارية ARM، ومرة أخرى ابل لا تمانع في ذلك بل تشجع عليه المطورين وترمي الكرة الآن في ملعبهم لإنشاء نسخ من منتجاتهم متوافقة مع أجهزة ماك.