روسي يعيش مع قطعة نقدية بأنفه لأكثر من 50 عاما

عانى مواطن روسي يعيش في مدينة زيلينوجراد الروسية من صعوبات في التنفس، حيث كان عاجزاً عن التنفس من فتحة أنفه اليمنى لعدة أشهر، مما دفعه لمراجعة أحد المستشفيات.

وتفاجأ الأطباء أثناء قيامهم بفحص الأنف بالتصوير المقطعي المحوسب بوجود انسداد في الممر الأنفي الأيمن بشكل كامل بسبب وجود جسم غريب عالق في الجزء الخلفي بالقرب من البلعوم الأنفي.

وقال الأطباء إنّ المريض البالغ من العمر 59 عاماً تفاجأ بوجود هذا الجسم في أنفه، قبل أن يتذكر القصة التي حدثت قبل 53 عاماً، حيث أدخل الرجل الذي لم تكشف هويته قطعة معدنية في أنفه أثناء لعبه بها، وقال إنّه نسي الأمر ولم يخبر والدته لخوفه منها.

وقام الأطباء بإجراء عملية بالمنظار للرجل استمرت لمدة ساعة ونصف قاموا خلالها بإزالة القطعة من أنفه، وبإصلاح الحاجز المنحرف ليستعيد المريض قدرته على التنفس بشكلٍ طبيعي.

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