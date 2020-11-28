العصائر المعلبة.. خطر حقيقي يُهدد صحتك

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة هارفارد الأمريكية ونشرت في مجلة جاما الأمريكية، خطورة الإفراط في تناول العصائر المعلبة على الصحة.

وقال الباحثون إنّ العصائر المعلبة الغنية بالسكر تحتوي على أكواب من السكر والمواد الحافظة التي تترك تأثيراً سلبياً على الصحة، وتؤدي لزيادة الوزن، وإصابة الشخص بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب.

وأشار العلماء إلى أنّ الإفراط في تناول هذه العصائر يؤدي لزيادة مقاومة الأنسولين في الجسم الذي يؤدي بدوره لارتفاع السكري في الجسم وتراكم الدهون في منطقة البطن وبالتالي إصابة الشخص بالسمنة وظهور الكرش.

وقال الباحثون إنّ 168 شخصاً من عينة الدراسة من أصل 1000 توفوا خلال المتابعة بأمراض القلب التاجية والشرايين بسبب تناولهم العصائر المعلبة بشكل يومي.

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