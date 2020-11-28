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الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله يعلن وفاة والدته

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نعى الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله والدته التي توفيق يوم الجمعة، وقال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إنّه لن يقول لها وداعاً بل لقاءً قريبا.

ودعا بالرحمة لوالدته حيث قال: الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.

وكان عبد المجيد عبد الله قد كشف قبل مدة عن تعرض والدته لأزمة صحية، حيث طلب من متابعيه يوم 22 نوفمبر الجاري الدعاء لها لتشفى وتتعافى من المرض الذي أصابها.

يذكر أن عدداً كبيراً من الفنانين العرب قدموا تعازيهم للفنان السعودي، ومن أبرزهم أصالة نصري، ورابح صقر، ونوال الكويتية، ولطيفة التونسية، وأصيل أبو بكر، والشاعر تركي آل الشيخ

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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