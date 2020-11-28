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شركة ZTE تطلق ساعة ذكية ببطارية قوية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة ZTE الصينية عن ساعة ذكية ببطارية قوية ومواصفات مميزة أطلقت عليها ZTE Watch Live.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة TFT LCD مقاس 1.3 بوصة ودقة عرض 240*240 بيكسل، وأحاطتها بسوار من السيليكون الناعم.

وتتميز الساعة الجديدة بدعمها المستخدم في 12 نشاطا رياضيا، وبرصد معدل نبضات القلب على مدار 24 ساعة، وبدعمها قياس نسبة الأوكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم خلال النوم، وقياس مستوى الإجهاد.

وقالت الشركة الصينية إنّ الساعة الجديدة ستقاوم الماء والغبار وفق معيار IP68، وستدعم التحكم في الموسيقى أو التحكم في الكاميرا عند التصوير عن بعد.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 21 يوماً في حال الاستخدام العادي، و14 يوماً في حال الاستخدام المكثف.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية يوم 3 ديسمبر القادم بسعر 35 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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