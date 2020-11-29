كيفية تفعيل ميزة التعرف على الأغاني تلقائيًا في نظام iOS 14.2 وكيف تستخدمها باحتراف؟

منذ عامين تقريبًا استحوذت أبل على خدمة Shazam الغنية عن التعريف، وهي خدمة احترافية تقدم ميزة التعرف على الأغاني تلقائيًا بالاعتماد على قاعدة بيانات ضخمة! والآن ومع تحديث iOS 14.2 بدأت هذه الميزة في أن تكون مدمجة ضمن نظام التشغيل نفسه لتأتي لنا الميزة الآن من أبل بشكل افتراضي وبالاعتماد على تكنولوجيا شازام في نفس الوقت! فكيف إذن يُمكن تفعيلها واستخدامها؟

ميزة التعرف على الأغاني تلقائيًا في نظام iOS 14.2

بالرغم من أن الميزة أكثر من رائعة إلا أنه لا تكون مفعلة بشكل مسبق على الهواتف حتى مع التحديثات الجديدة iOS 14.2 وiPadOS 14.2 وعليه فيجب أن تقوم بتفعيلها بنفسك من خلال الإعدادات، والأمر هنا بسيط، كل ما عليك فعله هو التوجه للإعدادات ومن ثم إعدادات مركز التحكم Control Center ومن ثم خاصية التعرف على الموسيقى والمعتمدة على Shazam، وما سنفعله هو إظهار الخاصية ضمن مركز التحكم:

الآن ستظهر الخاصية ضمن مركز الإعدادات Control Center، وهي تحمل اسم ميزة التعرف على الموسيقى بالعربية أو Music Recognition بالإنجليزية، وكما أسلفنا الذكر فهي معتمدة على تطبيق شازام.

• آبل تستحوذ على تطبيق Shazam في صفقة تاريخية !

الآن وببساطة، عندما تسمع أي أغنية تود أن تعرف اسمها سواء في البيئة الفعلية المحيطة بك أو على هاتفك نفسه ضمن فيلم أو مسلسل فكل ما عليك فعله هو سحب مركز التحكم ومن ثم الضغط على زرّ Shazam ليظهر لك إشعار بالأعلى يضم اسم الأغنية واسم الفنان كما بالصور التالية، وبالضغط على الإشعار يفتح لك المتصفح مع مزيد من المعلومات حول الأغنية، ومع إمكانية الاستماع للأغنية على تطبيق موسيقى أبل أيضًا:

لازال تطبيق Shazam متاح على متجر التطبيقات كتطبيق منفصل بالطبع، يُمكنك تحميله من هنا، أيضًا فهو متاح للأندرويد ويُمكن تحميله من هنا.