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سامسونغ تعود بقوة الى سوق الحواسيب المحمولة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت شركة سامسونغ عن مواصفات كمبيوترين جديدين من طراز Chromebook يحملان تقنيات عملية تجعله حالياً من بين أكثر الحواسيب منافسة و موثوقية.

وحصل الجهازين على معالجات من نوع Intel Celeron N4000 وتدعم أنظمة تشغيل ChromeOS الوصول إلى خدمات وتطبيقات غوغل وتطبيقات أنظمة أندرويد، و يزن حاسب Chromebook 4 نحو 1.18 كلغ وشاشته بمقياس 11.6 بوصة.

ويأتي الجهاز الثاني Chromebook 4 Plus مع هيكل أكبر وشاشة بمقاس 15.6 بوصة ويبلغ وزنه 1.6 كلغ ويحتوي على ذواكر تخزين داخلية 32 و64 غيغابايت، ومنافذ USB-C، وتقنيات للتعامل مع مساعد غوغل الصوتي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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