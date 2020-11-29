المستشفى الجامعي طرابلس: أكثر من 200 عملية جراحية بقسم المخ والأعصاب وأكثر من 3 آلاف كشف

أفاد رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي طرابلس فيصل طالب الأحد، إجراء أكثر من 200 عملية جراحية وأكثر من 250 حالة دخول للقسم وأكثر من 3 آلاف حالة كُشف عليها في العيادة الخارجية العام الحالي 2020.

وقال طالب – حسب الصفحة الرسمية للمستشفى- إن القسم يقدم خدماته بسعة 26 سرير بعدد 4 استشاريين وعدداً من أطباء العيادات الخارجية والعمليات المركزية والإسعاف الجراحي، لافتا التنسيق مع طبيب تركي لإجراء عمليات جراحية لحالات أمراض المخ والأعصاب والعمود الفقري.

وأضاف طالب أن هناك خطة للقسم لتطويره لتوفير عدد سريرين في عناية الجراحة العامة كبار و2 أسرة لعناية الأطفال لسد العجز، ومحاولة توظيف عناصر تمريض لسد الاحتياج الذي يعاني منه القسم في السنوات الأخيرة.

يُشار إلى أن رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي طرابلس مصطفى نوم أفاد في أكتوبر الماضي بإجراء أكثر من 300 عملية جراحية سنوياً ما بين بسيطة وكبرى ومعقدة، بالإضافة للعمليات التي أجريت بعد استئناف العمل في وحدة عمليات القسطرة الطرفية المتوقفة منذ خمس سنوات.

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